نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يمدد عقد شادي خليل نجم كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد التعاقد مع شادي خليل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

الزمالك يمدد عقد شادي خليل نجم كرة اليد

ووقع شادي خليل على عقود تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق.

