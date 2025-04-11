نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنعقد السبت في كوالالمبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية الخامس والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم غد السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيُعقد الاجتماع في فندق شانغريلا كوالالمبور، حيث سيصوّت الأعضاء على البيانات المالية المدققة وتقرير المدققين للعام 2024، وهو العام الذي شهد تنظيم 16 بطولة تاريخية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من بينها كأس آسيا قطر 2023، بالإضافة إلى انطلاق عصر جديد من البطولات القارية على مستوى الأندية بنظامها المحدّث.

كما سيقوم الأعضاء بالتصويت على ميزانية الاتحاد للعامين 2025 و2026، والتي تهدف إلى تفعيل مجموعة من أكبر الإصلاحات في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

وكما جرت العادة في الاجتماعات السابقة للجمعية العمومية، سيتم تقديم تفاصيل موسعة حول البرامج الرائدة في مجالات التعليم، والتطوير، والجوانب الفنية، والتحكيم.

ومن المنتظر أن يستعرض معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النجاحات الأخيرة التي حققها الاتحاد، إلى جانب الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى اللعبة الجميلة في مختلف أنحاء القارة.

ورحب سلمان بن ابراهيم بكافة أعضاء الجمعية العمومية معتبرًا أن ان اجتماع الجمعية العمومية يعد منصة مثالية لاستحضار وحدة آسيا الكروية وتوهجها ووسيلة متميزة لتأصيل مخرجات الشراكة الفاعلة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية.

وأكد سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن النجاحات التطويرية المستمرة لكرة القدم بالقارة الآسيوية عكست الالتزام التام بمسارات البناء المؤسسي للعبة والتي تناغمت مع روح الوحدة الاسيوية وفاعلية الاتحادات الوطنية التي شاركت بتلك النجاحات المثمرة على صعيد الأندية والمنتخبات الأمر الذي عزز من الحضور المؤثر والأرقام التصاعدية التي تشهدها البطولات الآسيوية عام بعد آخر.

وقال رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم " معًا خلقنا مسارًا للتطوير ومعًا أثبتنا للعالم قدرات القارة الآسيوية ومكانتها الكبيرة وتنوع جغرافية النجاحات فبعد أن احتفلنا بالنجاح المذهل الذي شهده العالم باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 مرورا بنجاح النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم للسيدات في استراليا بمشاركة نيوزلندا، ننظر اليوم بعين المطمئن لاستضافة المملكة العربية السعودية لمونديال كأس العالم 2034والذي حاز على أعلى تقييم تاريخي للملفات المقدمة لاستضافة البطولة الأكبر عالميًا بعد نجاح لافت لمونديال كأس العالم 2023 بجدة وهو الأمر الذي يجسد المكانة الكبرى للقارة الآسيوية."

وأكد سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن ترسيخ العمل المؤسسي في مسارات الاتحاد الاسيوي أظهر بوضوح مدى الالتزام بالحوكمة الرشيدة كصمام أمان يُشعر الجميع بوحدة العمل وهوية المسار ودقة المستهدفات.

وأضاف: " خلال سنوات قليلة أظهر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ثباتًا في تطوير منظومة المسابقات الكروية للمنتخبات والأندية لتتناغم مع ارتفاع روح الشغف الكروي ومستهدفات معايير الاحترافية والتسويق ودعم الأندية من خلال أكبر حزمة حوافز مالية، بالتزامن مع الالتزام بدعم الاتحادات الأقليمية والوطنية وسنواصل بكل ثبات البناء على كافة القفزات من أجل صالح كرة القدم في آسيا "

واختتم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تصريحه بالتأكيد على «تشكيل فريق عمل إصلاحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة من 2023 إلى 2027 هو إشارة واضحة على عزمنا على ضمان أن نبقى اتحادًا قاريًّا نموذجيًا يواصل الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية وأفضل ممارسات الحوكمة للأجيال القادمة من لعبتنا العظيمة".