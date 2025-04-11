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أحمد جودة - القاهرة - واصل جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري على إذاعة أون سبورت إف أم، مؤكدًا على أن اسمه الحقيقي هو جودوين شيكا، وأن من الأشياء القدرية الجميلة أن يرتبط اسمه بلاعب كبير مثل شيكابالا، لأنه يعشقه.

جودوين شيكا: شيكابالا أسطورة وأتمنى التتويج بلقب هداف الدوري المصري

وتابع "شيكا": بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم نظرًا لما يقدمونه من مستويات كبيرة محليًا وقاريًا، وشيكابالا أفضل لاعب واجهته، ولم أرى لاعب أفضل منه حتى الآن.

وواصل مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش: شيكابالا أسطورة بالنسبة لي، أشاهده وأتابعه منذ صغري، له طريقة لعب مختلفة، لذا فإن آراء من يطالبونه بالاعتزال ليست مهمة، هو أسطورة بالنسبة لي، وأتمنى اللعب بجواره يومًا ما.

وأنهى جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش حديثه مع أحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل، قائلًا: أتمنى التتويج بلقب هداف الدوري المصري، وأثق جيدًا في قدراتي على تحقيق ذلك قريبًا.