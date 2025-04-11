هانز فليك يحسم مستقبله مع برشلونة ويؤكد صعوبة مواجهة ليجانيس

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر الألماني هانز فليك مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام ليجانيس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

هانز فليك: لديّ طاقة كبيرة وأفكار كثيرة حول ما يُمكننا فعله مع برشلونة

ويحل النادي الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليجانيس غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، في إطار فعاليات الجولة 31 من الليجا الإسبانية.

وقال هانس فليك في المؤتمر الصحفي عن مواجهة فريقه أمام ليجانيس: "نحن في الصدارة، وعلينا إثبات ذلك، سيقاتل ليجانيس لإنقاذ أنفسهم، لذا ستكون مباراة صعبة".

وأضاف مدرب برشلونة: "كما هو الحال دائمًا، نركز على المباراة التالية، وهي الأهم دائمًا. في دوري أبطال أوروبا، سيكون من المهم أيضًا أن نظهر أفضل ما لدينا".

وواصل حديثه، قائلًا: "دائمًا ما أقول إننا نتدرب بجد ونتحسن كثيرًا، إذا أردنا أن نكون أبطالًا، فعلينا دائمًا أن نثبت أننا نستحق ذلك، في مباريات مثل مباراة الغد أيضًا. أن نظهر أننا أفضل".

وعلق فليك على فوز فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب مباريات الشامبيونزليج، وقال:" لستُ هادئًا رغم فوزنا 4-0 على دورتموند، المفتاح هو إظهار مدى جودتنا في كل مباراة. يستحق الجمهور منا أن نلعب بشكل جيد".

وأكد المدرب الألماني أن لاعبه الإسباني داني أولمو سيغيب عن مواجهة الغد أمام ليجانيس: "لن يكون أولمو متاحًا غدًا. من الأفضل له البقاء هنا والتدرب لمدة يومين".

وعن مستقبله مع برشلونة، قال هانس فليك: "أستمتع وأُقدّر ما لدينا هنا، لدينا طاقم عمل رائع، ولاعبون يتدربون بجد، أقول دائمًا إن هذه عائلة، جميع موظفي النادي رائعون. يُقدّمون لنا كل ما نحتاجه. أنا وزوجتي سعداء للغاية. لديّ طاقة كبيرة وأفكار كثيرة حول ما يُمكننا فعله".

وأكمل حديثه، قائلًا: "لديّ فريق يتمتع بإمكانيات كبيرة. لا أريد توقيع عقود لثلاث سنوات. أريد أن أكون مستقلًا. أريد العمل لهذا النادي، الأفضل في العالم. عام واحد وسنرى ما سيحدث. إذا كنا لا نزال سعداء، فسنستمر. خطوة بخطوة".

وأوضح: "لا أعرف كم سيستغرق الأمر، لكنني أريد إنهاء عملي هنا على أكمل وجه. إنه عام رائع، العيش هنا والعمل لهذا النادي. إذا كان طاقمي سعيدًا، فسنبقى".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25، برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب مركز الوصافة وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد، والذي يمتلك في رصيده 63 نقطة، بينما يأتي ليجانيس في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.