نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| المدير الرياضي لنادي فرانكفورت الألماني لـ "دوت الخليج الرياضي": نجم الأهلي ليس ضمن حساباتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال جماهير النادي الأهلي تترقب مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد تلقي بعض العروض الخارجية للحصول على خدماتهم في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل ارتباط الفريق بخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ولعل أبرز الأسماء التي ارتبط اسمها بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء مؤخرا، المهاجم الفلسطيني المتوهج وسام أبو علي، بهد تألقه الملفت في الموسم الماضي.

حقيقة رغبة فرانكفورت في ضم وسام أبو علي

وانتشرت أنباء مؤخرا عن وجود اهتمام من جانب إدارة نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، بضم المهاجم الفلسطيني عقب انتهاء مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية.

وتواصل دوت الخليج الرياضي مع جوان مارتن ستراشيم، المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي أكد في تصريحات خاصة ما يلي:" مصر بلد جميل وبها لاعبين مميزين ودوري قوي، ننتظر في الفترة المقبلة ربما يحدث شئ".

وتابع:" وسام أبو علي مهاجم الأهلي، ليس ضمن حساباتنا ولا توجد أي مفاوضات أو حديث من قريب أو بعيد".

على جانب أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تلعب مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 18 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.