نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنضغط على ريال مدريد.. تصريحات نارية من فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة من خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة ليجانيس في الجولة ال٣٢ من الدوري الإسباني الممتاز.



يلتقي فريق برشلونة مع فريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة ال٣٢ من الدوري الإسباني يوم السبت الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٥، في تمام الساعة ال٩ بتوقيت القاهرة، ال١٠ بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

فليك يتحدى

هل من الأفضل اللعب قبل ريال مدريد؟

أجاب هانسي فليك: يعتمد الأمر، إذا سألتني بعد المباراة.. عندما تلعب أولًا وتفوز، فإنك تضع ضغطًا.



قال هانسي فليك: في النهاية، علينا التركيز على أنفسنا. علينا أن نفوز ولا نفكر فيما بعد. إذا فزنا بجميع المباريات، فلن يهم ما يفعله ريال مدريد