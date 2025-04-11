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أحمد جودة - القاهرة - أكد جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش، على أن محمد صلاح هو أحد آلهة كرة القدم في العالم، ورغم أنه ليس مصريًا، لكنه يعشقه ويحترمه كثيرّا، لأنه ليس فقط من أفضل لاعبي القارة بل هو من أفضل اللاعبين في العالم، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع على إذاعة أون سبورت إف أم.

جودوين شيكا: صلاح أحد عظماء كرة القدم.. وأوسيمين حقق الجائزة لكن الفرعون المصري هو "الأفضل"

وتابع "شيكا": حفاظ صلاح على مستواه كل تلك السنوات يؤكد أنه لاعب من طراز فريد، وهو إضافة قوية لليفربول ومنتخب مصر، وتواجده يمنح الاثنان قوية إضافية، أما مرموش فتواجده في البريميرليج سيوجه كل الأنظار إليه لأنه لاعب جيد.

وعن استفتاء الأفضل في إفريقيا وتفوق أوسيمين على صلاح، قال مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش: اللاعبان قدما مستويات كبيرة مع نابولي وليفربول، وهما يستحقان الجائزة، لذا فالنتيجة عادلة تمامًا من وجهة نظري.

وعن المقارنة بينهما، أكد جودوين شيكا على أنها صعبة للغاية، لأن صلاح لديه مسيرة أقوى وأكبر من أوسيمين، ربما تفوق النيجيري في بعض المواسم على الفرعون المصري، لكن الاستمرارية تمنح صلاح التفوق والأفضلية كمسيرة وكأرقام.

وأنهى شيكا حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري قائلًا: انتقال أوسيمين للدوري التركي خطوة ليست جيدة، لكنه كان مجبرًا على ذلك، كنا نتمنى أن نراه في دوري أقوى كالإنجليزي أو الإسباني، لكنه رغم ذلك من أفضل لاعبي الدوري التركي، وننتظر ما سيقدمه الموسم القادم.