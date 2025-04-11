نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صلاح.. ليفربول بصدد الإعلان عن تمديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى ليفربول الإنجليزي اتفاقه مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، على تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

فان دايك يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

وينتهي عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الجمعة، فإن إدارة ليفربول أتمت الاتفاق مع فان دايك قائد الفريق الإنجليزي على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وأكدت التقارير، أن الريدز بصدد الإعلان عن تجديد عقد المدافع الهولندي خلال الساعات القادمة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وكان قد أعلن ليفربول صباح اليوم الجمعة، عن تمديد عقد الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم هجوم الريدز حتى يوينو 2027.

وانضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 33 عامًا إلى صفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون في صيف 2018، بمقابل 84،5 مليون يورو.

وخاض فان دايك مع ليفربول هذا الموسم في 43 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.