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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند عن الصدام المرتقب الذي يجمع فريقه ببايرن ميونخ، غدا السبت على ملعب أليانز أرينا، في قمة مباريات الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.

كوفاتش: تراجع دورتموند لا يؤثر على دير كلاسيكر

وقال كوفاتش، في حوار مع موقع "البوندسليجا": "نعم لا نتواجد في مركزنا الطبيعي (الثامن)، ولكن جاذبية تلك المباراة موجودة دائما، أعتقد أن المباراة ستعرض في 100 دولة حول العالم".

وأضاف: "دير كلاسيكر تطور على مدار السنوات والعقود الماضية، حقيقة أن المباراة ليست بين الفريق الأول أمام الثاني أو الثالث تتعلق بنا، ولكن سنقدم كل شيء لتكرار ما حققه دورتموند العام الماضي وهو الفوز في ميونخ".