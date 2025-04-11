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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن جاهزية فريقه قبل الصدام المرتقب أمام بوروسيا دورتموند، غدًا السبت على ملعب أليانز أرينا، في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني.

كومباني: لم نفقد الأمل في دوري الأبطال.. وأتمنى التألق لنجم دورتموند

وقال كومباني، في المؤتمر الصحفي التقديمي: "كينجسلي كومان وألكسندر بافلوفيتش سيتواجدان في التدريبات اليوم وسيجريان بعض الاختبارات، ولكن أفترض أن قائمة المباراة لن تشهد أي تغيير، ولكن لا يمكنني تحديد موقف مانويل نوير من مباراة الإياب أمام إنتر".

وعن تأثير الخسارة أمام إنتر، علق: "لا أشعر بالخسارة، لا يزال هناك مباراة إياب، الأمر يتعلق الآن بدير كلاسيكر ضد دورتموند، النتيجة التي تحققت هنا الموسم الماضي (خسارة البايرن) تمنحنا حافزًا إضافيًا، لا نفتقد للطاقة".

وأضاف: "دخلنا مرحلة في الموسم كل مباراة بها تكون مهمة، ولا يمكن أن نمنح أولوية لشيء على حساب آخر، لدينا 15 لاعبًا فقط يملكون خبرة البوندسليجا، وهذا يمثل صداع أقل بالنسبة لنا ولكننا بحاجة إلى الجميع".

وفيما يخص البلجيكي جوليان دورانفيل، مهاجم دورتموند، قال كومباني: "كان موهبة بارزة في أكاديمية أندرلخت، كان الأفضل في فئته العمرية، هو يملك كل ما يتطلب ليحظى بمسيرة هائلة، ولكنه عانى من سوء الحظ مع الإصابات، هو خصمنا ولا أريده أن يقدم كل موهبته أمامنا، أمل أن يحظى بمسيرة جيدة ولكن رجاء ليس غدًا".

أما عن إظهار رد الفعل للخسارة أمام إنتر، فأوضح: "من المبكر أن نتحدث عن مرورنا بتجربة سلبية، وأعتقد أنه يمكننا أن نستمد بعض الطاقة مما حدث أمام إنتر، ولكن حتى مع الإصابات لدينا إيمان في قدرتنا على الفوز في ميلانو، مع كل الانتكاسات لدينا الشعور في قدرتنا على الفوز بكل المباريات بما فيها مواجهة الغد".

وأمضى: "هناك جانب بدني وآخر ذهني نحتاج للعمل عليهما أمام دورتموند، حتى نصل في حالة ذهنية قوية أمام إنتر، والفوز أمام دورتموند سيساعدنا على تحقيق ذلك".

وفيما يخص توماس مولر، أكد مدرب البايرن: "ليس لدي الكثير لأقوله عن تشكيل الغد أو تشكيل مباراة إنتر، كانت لحظة رائعة لنا جميعًا عندما شارك مولر وسجل (أمام إنتر)، هذا سيحدث دائمًا، ونريد المزيد من ذلك في الأسابيع المقبلة".

وتحدث كومباني عن ليروي ساني، قائلا: "كان من الواضح في المباريات الأخيرة أن ليروي في حالة جيدة ولذلك بدأ يشارك أساسيًا كثيرًا، لدينا موهبة كبيرة في الفريق وهو واحد من اللاعبين الذين ساعدونا كثيرًا مؤخرًا وسجل أهدافًا مهمة، وليس لدي شك في أن سيواصل على نفس النحو".

وأتم بالتعليق على خسارة دورتموند الأخيرة 0-4 أمام برشلونة في دوري الأبطال: "من الطبيعي أن تتمتع بالثقة بعد الانتصارات الكبيرة وتشعر بالشك بعد الهزائم، أريد من لاعبينا كوننا خسرنا أيضًا أمام إنتر أن يظهروا رد فعل إيجابي، الحالة النفسية لدورتموند ليست مهمة بالنسبة لنا".