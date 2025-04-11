نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لترميم الدفاع.. تحركات عاجلة ومفاوضات لإعادة عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت إدارة النادي الأهلي جهودها في الأيام الأخيرة لتدعيم الخط الدفاعي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

مفاوضات لإعادة عبد المنعم

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، فإن الأولوية القصوى حاليًا تتمثل في التعاقد مع مدافع قوي، يُعزز من قدرات الفريق الدفاعية قبل الدخول في منافسات كأس العالم، خاصة بعد أن اقترب النادي من حسم صفقة هجومية كبرى بضم أحمد سيد "زيزو".

وأكد المصدر أن الأهلي بات يمتلك خط هجوم ناري يضم نخبة من أبرز اللاعبين، مثل أشرف بن شرقي، وجراديشار، ووسام أبو علي، بالإضافة إلى انضمام النجم محمود حسن "تريزيجيه" ووجود حسين الشحات ضمن الصفوف، مما يجعل التركيز الآن موجّهًا بالكامل نحو تدعيم الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن عدم حسم تجديد عقد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، إلى جانب غياب البدائل القوية في مركز قلب الدفاع، يدفع الإدارة للتحرك السريع نحو إيجاد حل جذري قبل الاستحقاقات الكبرى القادمة.

وكشف المصدر عن وجود اتصالات مكثفة لمحاولة إعادة المدافع الدولي محمد عبد المنعم، المحترف حاليًا في صفوف نادي نيس الفرنسي، للمشاركة مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية، إلى جانب التفكير في ضم مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

من جهة أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، التي تقام غدًا السبت، ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.