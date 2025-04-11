الرياضة

موعد مباراة الرائد ضد أهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الرائد ضد أهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد ضد أهلي جدة في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الرائد اليوم الجمعة الموافق 11/4/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الرائد ضد أهلي جدة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الرائد والأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد ضد أهلي جدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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