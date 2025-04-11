نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يقطع الشك باليقين: لا أفكر في تدريب الزمالك.. وبيسيرو باقٍ بثقة الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، الموقف النهائي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك عقب توديع الفريق لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

بيسيرو مستمر رغم الخروج القاري

وأكد ميدو، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن إدارة الزمالك قررت الإبقاء على بيسيرو في منصبه، موضحًا أن الخروج من البطولة القارية لن يؤثر على استمرار الجهاز الفني في عمله بالفترة المقبلة.

وأضاف أن لجنة التخطيط تعتزم عقد جلسة موسعة مع المدرب البرتغالي خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أسباب الإخفاق في بطولة الكونفدرالية، ومراجعة الأخطاء الفنية التي حدثت في مواجهة ستيلينبوش، مع التأكيد على ضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

الظروف كانت صعبة وبيسيرو يحتاج الوقت

وشدد ميدو على أن بيسيرو تولى المسؤولية الفنية للفريق في مرحلة صعبة للغاية، وسط ضغوط جماهيرية وجدول مزدحم بالمباريات، وهو ما يتطلب منحه الفرصة كاملة للعمل وإثبات قدراته في قيادة الفريق نحو الأفضل.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا تفكر في إجراء أي تغيير على الصعيد الفني في الوقت الراهن، مشددًا على أن المدرب يحظى بدعم كامل من اللجنة والإدارة، ويُنتظر منه تحسين الأداء ونتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ميدو يرد على احتمالية توليه تدريب الزمالك

وفيما يتعلق بالحديث المتداول حول إمكانية عودة ميدو نفسه إلى القيادة الفنية للفريق، نفى تمامًا وجود أي نية أو تفكير في هذا الأمر، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك مدربًا كبيرًا يتمتع بخبرات واسعة مثل بيسيرو، وأن الثقة فيه ما زالت قائمة لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود.

الزمالك يودع الكونفدرالية بعد الخسارة من ستيلينبوش

وكان الزمالك قد خرج رسميًا من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته في إياب الدور ربع النهائي أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ليفشل في تعويض نتيجة الذهاب، ويغادر البطولة مبكرًا وسط حالة من الحزن بين الجماهير.