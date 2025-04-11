نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملك يتوّج بعرش الأجور".. كم راتب صلاح بعد تجديد عقده؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بعقد النجم المصري محمد صلاح الجديد مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أنه أصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، في خطوة تعكس التقدير الكبير لدوره الحاسم في النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

راتب محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العقد الجديد الذي وقعه محمد صلاح مع ليفربول يمنحه راتبًا أسبوعيًا ضخمًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، ليتفوق بذلك بشكل واضح على عقده السابق الذي كان يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. ويُعد هذا الرقم أعلى راتب يحصل عليه لاعب في تاريخ ليفربول، مما يعكس مكانة صلاح الاستثنائية داخل الفريق.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للعقد الجديد قد تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على التزام إدارة ليفربول الكامل بالإبقاء على صلاح كأحد الركائز الأساسية في تشكيلتها، لا سيما بعد مساهمته البارزة في التتويج بعدة بطولات كبرى، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح والارتباط طويل الأمد بمشروع ليفربول

ويأتي تجديد عقد صلاح كخطوة استراتيجية ضمن مشروع النادي المستقبلي، حيث تؤكد إدارة ليفربول من خلال هذا الاتفاق أن "الملك المصري" لا يزال يمثل عنصرًا جوهريًا في الخطط الفنية للفريق خلال السنوات القادمة.

كما يشكل استمرار صلاح رسالة قوية لبقية اللاعبين والجماهير على حد سواء، مفادها أن ليفربول عازم على الحفاظ على استقراره الفني والمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والأوروبية.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي، أصبح محمد صلاح أحد أبرز النجوم في تاريخ النادي، محققًا أرقامًا تهديفية قياسية ومساهمًا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ليحجز مكانه ضمن أساطير "الريدز" بأداء ثابت وتأثير كبير داخل وخارج الملعب.