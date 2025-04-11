نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأخدود ضد التعاون اليوم في دوري روشن والقتوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره فريق الأخدود اليوم الجمعة الموافق 11 ابريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأخدود ضد التعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأخدود والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والساعة 6:55 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.