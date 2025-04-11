نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا وإشبيلية في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة فالنسيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة فالنسيا ضد إشبيلية، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة إشبيلية ضد فالنسيا عبر قناة beIN Sports 1HD.