نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غزل المحلة وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر إبريل الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مع نظيره غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد غزل المحلة في الدوري المصري

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة غزل المحلة وسموحة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب غزل المحلة في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في بطولة دوري نايل.

ويقع فريق غزل المحلة في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بدوري نايل برصيد 17 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد سموحة في الدوري المصري

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة غزل المحلة وسموحة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة ON Time sports 2HD.