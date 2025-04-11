نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق الجونة، اليوم الجمعة الموافق 11 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يحتل فريق زد إف سي صدارة المركز الأول في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بدوري نايل برصيد 24 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 20 نقطة

موعد مباراة زد ضد الجونة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة زد إف سي ضد الجونة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة زد ضد الجونة في الدوري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، وستنقل مباراة زد أف سي ضد الجونة عبر قناة ON Time sports 1HD