نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب الدوسري.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيواجه الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

ينزل الزعيم ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

‎تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتفاق

‎في حراسة المرمى: ياسين بونو.

‎في خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، كوليبالي، رينان لودي.

‎في خط الوسط: محمد كنو، مالكوم أوليفيرا، وسيرجي سافيتش.

‎في خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش، وكايو سيزار.

‎ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي 36 نقطة.

وتنقل مباراة الهلال مع الاتفاق عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

