نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أودينيزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على أودينيزي، مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أودينيزي

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: توموري، ثياو، بابلوفيتش.

خط الوسط: ثيو هيرنانديز، ريندرز، فوفونا، خيمينيز

خط الهجوم: لياو، إبراهام، بولسيتش

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد أودينيزي عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.