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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وضع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في موقف حرج.

نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان

وقال الفريق القانوني لكيليان مبابي إنه جمد بشكل احترازي 55 مليون يورو (59.52 مليون دولار) من حسابات باريس سان جيرمان في مزاعم بعدم دفع مستحقات مالية للنجم الفرنسي.

وفي أكتوبر الماضي قال باريس سان جيرمان إنه سيلجأ إلى القضاء في نزاعه بشأن الرواتب مع مبابي بعد أن دعمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقف قائد منتخب فرنسا.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب يسعى للحصول على نحو 55 مليون يورو كراتب ومكافآت يقول إنها مستحقة.

‎لكن بطل الدوري الفرنسي يقول إن مبابي أخل بالتزاماته حين غادر النادي للانضمام الفريق الملكي.