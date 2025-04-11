نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة المحلية عن مواعيد مباريات الدوري المصري من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في الدوري المحلي أو بطولتي الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.

نجح بيراميدز في خطف صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة في حين احتل المصري المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

تقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل مباريات الدوري حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات مجموعة الهبوط في الدوري المصري:

- زد إف سي والجونة الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- غزل المحلة وسموحة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر