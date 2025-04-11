"القصة الجميلة لم تنته".. رسميًا محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - جدد المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رسميًا محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

قال قائد منتخب مصر في بيان: "بالطبع أنا متحمس للغاية، لدينا فريق رائع الآن، كان لدينا فريق رائع أيضًا في الماضي، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف: "هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا، لعبت ثماني أعوام، وأتمنى أن تصل لعشر أعوام، أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم، قضيت أفضل أعوام مسيرتي".

وأضاف محمد صلاح: "أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا، مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معًا، استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل".