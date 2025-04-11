22لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المحلة اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق سموحة ضيفًا ثقيلًا على نظيره غزل المحله فى السابعة مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في دورى نايل.

22لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة المحله اليوم

واختار أحمد سامى للدخول في معسكر مغلق مساء أمس استعدادا للمباراة.





وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، هشام حافظ، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعه، عبد الله بستنجى، عبد الرحمن عامر، شريف رضا، محمد كناريا، دوكودودو، محمد كونيه، عمرو السيسي، إسلام جابر، محمد مكرونه، أشرف مجدى، عبد الكبير الوادي، محمود صابر، مصطفى البدرى، محمد سالم، صامويل امادو، على عمرو.

ويحتل فريق سموحه المركز الرابع برصيد 20 نقطة بينما يأتى غزل المحله فى المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتذاع المباراة على قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى نايل.