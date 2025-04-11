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أحمد جودة - القاهرة - الزمــــالك يعلن تحويل أحمد سيد زيزو للتحقيق بعد التعاقد مع النادي الأهلي

أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك يكشف كواليس فشل مفاوضات نادي الزمالك لتجديد عقد زيزو.

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن الأنباء التي ترددت باقتراب حسين لبيب، من الاستقالة عن رئاسة القلعة البيضاء بعد ضياع حلم الكونفدرالية والخروج أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

أبرز تصريحات أحمد حسام ميدو

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب on»:«لا نية لدى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتقديم استقالته من منصبه».

أحمد سيد زيزو

تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمــــالك

وأضاف:« استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش كانت بتوصية من لجنة التخطيط، والقرار كان لمجلس الإدارة».

وتابع:«تم إرسال عرض مميز لتجديد عقد زيزو منذ 3 أسابيع، وسبقه محاولات بعقد جلسات مع اللاعب ووالده».

وأشار إلى أن:«لم تحًدث أي مشادات بيني وبين زيزو في تدريبات الزمالك، لكنه تهرب من الاجتماع معي لحسم تجديد عقده بشكل رسمي».

وأكمل:«قصة زيزو كانت معقدة وكنت أتمنى أن يصارحنا بكل نواياه، وسنتعامل باحترافية حتى آخر يوم في عقده مع الزمالك».

وأوضح:«الدائرة المالية داخل الزمالك تتغير والقلعة البيضاء تمر بمرحلة مختلفة حاليا، ولن نترك المسؤولية وهدفنا إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل النادي، والزمالك عانى من مشاكل عديدة وتأثر بالبطء في التعامل مع بعض الملفات إداريا، ولكن المجلس نجح في سداد جزء كبير من ديون النادي بصفة عامة وحاول تحسين الموارد».

أحمد سيد زيزو

مشجعين الزمــــالك

واستكمل:«أفتخر أنني واحد من مشجعي الزمالك قبل أن أكون لاعبا أو مسؤولا داخل النادي، وقدمنا أفضل عرض للاعب مصري في تاريخ الزمالك ولكن زيزو لم يتعامل بنفس الجدية للبقاء مع الفريق، وعقد حسام عبد المجيد ممتد لموسمين ونصف الموسم والحديث عن رحيله لأي فريق آخر "عبث».

واختتم::«عبد الله السعيد طلب تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك، وهو لاعب مهم بالنسبة للزمالك ونسبة بقاءه مع الفريق كبيرة، مشيرًا إلى أن أمامنا عرضا لإقناع محمد السيد بتجديد عقده الذي ينتهي بعد موسم ونصف الموسم ولا نية لتجميده كما تردد خلال الساعات الماضية».