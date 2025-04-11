نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 11- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية لمتابعة مباريات الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي بجانب مباريات الدوري السعودي والدوري المصري في الموسم الحالي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي في حين تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC سبورت السعودية في حين تقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 11- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* الدوري السعودي:

- التعاون والخلود الساعة 6 إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- الرائد والأهلي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الاتفاق والهلال الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* الدوري المصري:

- زد إف سي والجونة الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- غزل المحلة وسموحة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإسباني:

- فالنسيا وإشبيلية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- أودينيزي وميلان الساعة 9 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- فولفسبورج ولايبزيج الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- لانس وستاد ريميس الساعة 9 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

