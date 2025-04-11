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أحمد جودة - القاهرة -

وجه هشام يكن نجم الزمالك السابق نصيحة إلى محمود حمدي الونش مدافع الفريق، معلقًا أيضا على تعاقد أحمد زيزو مع الأهلي.

هشام يكن: زيزو سيشعر بالندم وهذه نصيحتي لـ "الونش"

وقال هشام يكن خلال تصريحات لبرنامح "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "الونش في المرحلة الأخيرة تفوق وأصبح من اللاعبين المميزين، ولكن الإصابات بالرباط الصليبي أثرت عليه بالسلب".

وتابع: "المدافع دائما ما يكون بمثابة رد فعل للمهاجمين على أرضية الملعب لذلك طالبته من قبل عدم الاستعجال في العودة للملاعب".

وواصل: "رسالني للونش أن العمر الافتراضي للمدافع في الملاعب أقل من المهاجم، لذلك لا تجازف من أجل خوض تجربة جديدة من الممكن أن تجعلك تعتزل بعد موسمين على الأكثر، فبقاؤك في ناديك سيجعل عمرك أطول في الملاعب".

وأكمل نجم الزمالك السابق في رسالة لزيزو: " انت من أفضل لاعبي مصر ولكن لا تنسى أنك تشارك ضمن البدلاء مع منتخب مصر ولا تنسى أيضًا أن الجماهير لها دور كبير في المكانة التي وصلت لها الآن".

واختتم: "زيزو سيجلس احتياطيًا في الأهلي لأن هناك نجوم كثيرة وسيندم على حب الجماهير الذي تركته في الزمالك".

