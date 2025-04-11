نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة التظلمات لـ ستاد المحور: لم تصلنا شكوى من زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عن حقيقة وصول شكوى من أحمد سيد زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة من الأبيض.

رئيس لجنة التظلمات لـ ستاد المحور: لم تصلنا شكوى من زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك

وقال محمد عبده صالح في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "حتى الآن لم تصلنا أي شكوى من زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة من نادي الزمالك".

وأضاف: "من الممكن أن يتقدم زيزو بشكوى لشؤون اللاعبين باتحاد الكرة أولًا، قبل وصول الشكوى لي، ولكن في كل الأحوال أي شكوى تصل لي، وحتى الآن لم يصلني أي شيء بخصوص أي شكوى من زيزو أو نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة".

