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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور، مصير بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية.

ستاد المحور يكشف مصير بيسيرو بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "بيسيرو مستمر في قيادة الزمالك بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة وسيكمل الموسم".

وأضاف: "لا صحة للأخبار المتداولة بتعيين ميدو مدربًا للفريق خلفًا لبيسيرو".

وأكمل: "سيتم عقد جلسة من مجلس الإدارة مع بيسيرو الأيام المقبلة لمناقشة أسباب الخروج من الكونفدرالية".

واختتم:" مجلس الزمالك سيؤكد على بيسيرو ضرورة التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز".

