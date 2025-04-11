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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ستاد المحور يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الونش لتجديد عقده

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "عقد مجلس الزمالك جلسة مع وكيل اللاعب خلال الساعات الماضية لمناقشة ملف التجديد".

وأضاف: "الجلسة شهدت عدة اتصالات بمحمود الونش من وكيله ومن مجلس الإدارة، والوكيل أكد لمجلس الزمالك عن وجود عرض مادي كبير من الأهلي بمبلغ ٣٠ مليون جنيه في الموسم بخلاف منحة التعاقد وعقد إعلاني".

وأكمل: "اللاعب يرحب يالتجديد والاستمرار مع الزمالك ولكن ليست بالارقام المالية التي عرضت في وقت سابق ".

واختتم: "إدارة الزمالك أكدت للاعب على إرسالها عرضا للاعب بالتجديد خلال ساعات".

