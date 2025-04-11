نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور يكشف كواليس تجميد محمد السيد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك قرر عدم خوض اللاعب محمد السيد التدريبات مع الفريق الأول بسبب رفضه تمديد عقده.

ستاد المحور يكشف كواليس تجميد محمد السيد في الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "تم إزالته من جروب واتس آب الفريق الأول بعد مباراة مودرن سبورت في كأس الرابطة".

وأضاف: "اللاعب شارك اليوم مع فريق الزمالك 2005 وسجل هدفًا في مرمى سموحة ".

وأكمل: "إدارة الزمالك لن تصعد اللاعب للمشاركة مع الفريق الأول إلا بعد تجديد عقده، ومحمد السيد ينتهي عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم".

