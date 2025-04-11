نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: لجنة التخطيط دورها انتهى وتكريم خاص من الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي، أكد إنتهاء دور لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي تضم كل من مختار مختار وزكريا ناصف

ستاد المحور: لجنة التخطيط دورها انتهى وتكريم خاص من الخطيب

وتابع المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "الثنائي دورهم إنتهى مع النادي الأهلي وتم نقل كل الصلاحيات للمدير الرياضي محمد رمضان ونوابه محمد شوقي للفريق الأول ووليد سليمان لقطاع الناشئين".

وأضاف المصدر إن الكابتن محمود الخطيب سيُكرم الثنائي بعد إنتهاء دورهم في إدارة ملف كرة القدم.

واختتم الأهلي يدرس الاستفادة من خبرات الثنائي في مناصب أخرى داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

