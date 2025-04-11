نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: محمد رمضان ينتظر تحديد كولر لاحتياجاته لحسم صفقات الأهلي مبكرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، ينتظر تقديم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، تقريرًا باحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لكأس العالم للأندية.

ستاد المحور: محمد رمضان ينتظر تحديد كولر لاحتياجاته لحسم صفقات الأهلي مبكرًا

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "فريق الاسكاوتنج تيم بالنادي الأهلي، يعمل خلال الفترة الماضية على تجهيز أكثر من لاعب بمواصفات مختلفة في كل مركز لعرضهم على كولر فور تقديمه تقريره بالمراكز التي يحتاج لتدعيمها".

وأضاف: "أكدنا في وقت سابق في برنامجنا ستاد المحور على أن كولر يريد تدعيم مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناح الأيمن وهو ما تم بضم زيزو".