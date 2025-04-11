نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إيجابيا أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت في الدوري الألماني

أحرز اللاعب هوجو إيكيتيكي نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الهدف الأول في شباك توتنهام عند الدقيقة السادسة من الشوط الأول.

ثم أدرك اللاعب بيدرو بورو نجم فريق توتنهام هوتسبير هدف التعادل في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بأسيست من اللاعب جيمس ماديسون.

