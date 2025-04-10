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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة "سكاي"، اليوم الخميس، أن بايرن ميونخ الألماني عرض عقدًا رسميًا على لاعبه الدولي الألماني ليروي ساني.

بايرن ميونيخ يعرض عقدًا على ساني حتى 2028

وأوضحت "سكاي" في تقريرها أن ماكس إيبرل،المدير الرياضي بالنادي البافاري، يأمل في الحفاظ على ساني لمدة ثلاثة أعوام أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة باقي أعضاء المجلس.

وينتهي عقد ساني 29 عاما بنهاية يونيو المقبل، وكان نادي بايرن ميونخ قد جدد عقود لاعبين أخرين مثل جوشوا كيميتش ومانويل نوير في الأشهر الماضية.

وبعد الموافقة على رحيل توماس مولر بنهاية عقده في الأشهر المقبلة، حولت إدارة النادي البافاري اهتمامها لساني.

ويبدو أن ساني أقنع إدارة ناديه بضرورة تجديد عقده وذلك من خلال تسجيله تسعة أهداف في الموسم الحالي.

وقال إيبرل في المباراة التي فاز بها فريقه على أوجسبورج 3/1 في الدوري: "نحن مسرورون مما يقدمه ساني في المرحلة الماضية، نحتاج لذلك حينما يغيب جمال موسيالا".

وأضاف: "ليروي لا يحتاج لإثبات قيمته لنا في المواجهات الفردية".

وارتبط أرسنال الإنجليزي بضم اللاعب السابق في شالكه ومانشستر سيتي، وذلك وفقا للتقارير الإعلامية.