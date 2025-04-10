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أحمد جودة - القاهرة - وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليجيا وارسو البولندي 3/صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية.

تشيلسي يهزم ليجيا وارسو ويضع قدما في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وتقدم تشيلسي عن طريق تيريك جورج في الدقيقة 49، وأضاف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 79 سجل مادويكي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي الفائز من مواجهة ليجيا وارسو وتشيلسي مع الفائز من مواجهة أخرى بنفس الدور بين يوجوردينس السويدي ورابيد فيينا النمساوي، في قبل نهائي البطولة.