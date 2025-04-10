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أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي المدير الفني الأسباني للمنتخب الأول للرجال خوان كارلوس باستور بانتهاء العقد المبرم بين الطرفين بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٥..

رسميا اتحاد اليد يوجّه الشكر لباستور ويخطره بانتهاء مهمته مع الفراعنة

وحرص الاتحاد في بيان رسمي علي توجيه الشكر والتقدير لمدرب المنتخب علي نتائجه في البطولات الدولية والأولمبية التي قاد منتخبنا خلالها.

تجدر الإشارة إلى ان خوان كارلوس باستور نجح في قيادة منتخبنا إلى الفوز بالمركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة، ومع ذلك لم يتحقق الطموح المصري بإحراز ميدالية اولمبية أو في بطولة العالم بعدما اصبح منتخبنا واحد من ابرز المنتخبات العالمية علي الساحة الدولية بدعم كوكبة من نجومه المحترفين في الدوريات العالمية والمتألقين علي الساحة المحلية.