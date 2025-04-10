الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع الإتحاد السكندري بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مواجهة الإسماعيلي والإتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري العام بالتعادل السلبي دون أهداف.

الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري

وشهدت المباراة تواضع أداء الفريقين داخل أرضية الميدان، ولكن الإسماعيلي كان الأقرب في أكثر من فرصة خلال المواجهة لإقتناص الثلاث نقاط ولكن بلا جدوى.

وبهذا التعادل يظل موقف الفريقين حرج في مجموعة الهبوط بالدوري المصري لعام 2025، حيث يحتل الإسماعيلي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بينما أصبح الإتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق إنبي صاحب المركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة الهبوط.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة للهروب من الهبوط من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وفيما يلي نستعرض لكم ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري:

1- زد 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4 - سموحة 20 نقطة

5- الإتحاد السكندرى 19 نقطة

6- الإسماعيلي 18 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقطة