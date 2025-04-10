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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

زمالك 2005 يفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف

سجل هدفي الزمالك، محمد السيد، وعمار ياسر.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال اللقاء، وصنعوا عدة فرص على مدار الشوطين، نجح من خلالها محمد السيد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56، قبل أن يسجل عمار ياسر هدف الأبيض الثاني في الدقيقة 74، ثم قلص سموحة الفارق بتسجيل هدف، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود فريق 2005 كل من، "محمد مصطفى ممس مدربًا، وأحمد زكريا وأحمد عادل مدربين مساعدين، وشريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، وحمدي يوسف إداريًا، ومحمد عصمت مدربًا للأحمال، ومحمد علي الأتربي محللًا للأداء".