نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزا مهما وكبيرا على نظيره فريق العروبة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد العروبة

وسجل اوناي هيرنانديز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 45 صنع فابينيو.

وأحرز عبدالرحمن العبود الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 88 ثم انتهى اللقاء 2/0.

وبهذه النتيجة احتل العميد المركز الأول برصيد 65 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و5 تعادلات وخسر مرتين بينما ظل العروبة بالمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة حيث انتصر خلال 8 وتعادل باثنان وهزم بسبعة عشر.