نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يفوز على العروبة بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزا مهما وكبيرا على نظيره فريق العروبة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد ضد العروبة

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد العروبة برتم هادئ نسبيا وكانت المباراة سجال بين الطرفان وتلقى نجولو كانتي البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 وسجل هيرنانديز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 45 صنع فابينيو وكان العروبة قريب من التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0 بينهم.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والعروبة وتعرض فهد للإصابة القوية ونزل فواز الطربس بديلا له في الدقيقة 55 وكذلك بنزيما في الدقيقة 84 وخرج لعدم قدرته على استكمال المباراة ونزل حامد الغامدي كبديل له وسجل العبود الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 88 ولم يستطيع العروبة تسجيل أهداف ثم انتهى اللقاء 2/0.

