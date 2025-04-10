نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال في صدارة المرشحين لحصد أبطال أوروبا هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسب "الكمبيوتر الخارق" الخاص بشبكة أوبتا للإحصاءات والأرقام احتمالات الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراة الذهاب من ربع نهائي النسخة الحالية ووضع أرسنال الإنجليزي في صدارة المرشحين للفوز بها.

ويحتل أرسنال الآن المرتبة الأولى متقدمًا على برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ بات الفريق الإنجليزي مرشحا جديدا للفوز بالنهائي بعد انتهاء مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قام "الحاسوب الخارق" الخاص بشبكة أوبتا بتحديث احتمالات الفرق الثمانية المتبقية، ليتصدر أرسنال الآن الترشيحات بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء، مع فرصة 27.8% للفوز.

وكان أرسنال قبل انطلاق مباريات الدور يحتل المركز الثالث في الترشيحات بنسبة 15.6% ووفقًا للإحصائيات، فإن لديهم بالفعل فرصة بنسبة 95.7% للتأهل إلى نصف النهائي أما بالنسبة لريال مدريد، حامل لقب المسابقة، فإن فرصته في الفوز بالمباراة النهائية لا تتعدى 0.9%.

وتبلغ فرص باريس سان جيرمان في بلوغ النهائي 21.9%، حيث يملك احتمالية تصل إلى 91.5% في بلوغ نصف النهائي، أما بالنسبة للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، فإن فرصة النادي الباريسي تبلغ 21.9%، وهي أيضًا خلف فرصة برشلونة التي تبلغ إحصاءاته 25.9% بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 4-0.

وبعد الفوز على بايرن ميونخ 2-1 في بافاريا يوم الثلاثاء، يحتل إنتر ميلان الآن المركز الرابع في التوقعات، حيث يتوقع 19.8% من الفريق احتمال تتويجه باللقب أما بالنسبة للفريق الألماني فقد انخفضت النسبة بعد الخسارة على ملعبه إلى 3%.

وعلى الرغم من أن أداة أوبتا تحاكي النتائج 10 آلاف مرة مرة لوضع مثل هذه التوقعات، إلا أنها قد تكون مخطئة للغاية، ففي بداية الموسم، رأت أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة.