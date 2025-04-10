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أحمد جودة - القاهرة - فوز بلدية المحلة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل المقاولون مع أسوان بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرون بدوري القسم الثاني (ا) بدوري المحترفين عن التالي..



تعادل فريق اسوان بقيادة هيثم الفيل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون العرب بهدف دون رد سجله عبدالرحمن سمانه‎ ‎د

وتعادل أسوان ‎‎عن طريق اللاعب حسام الصانع وإدرك محمد عنتر الهدف الثانى للمقاولون العرب.

وتمكن مروان عباس من تسجيل الهدف الثاني لاسوان

-فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال على فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد بهدفين نظيفين.

- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف دون رد سجله كريم تشرف في الشوط الأول

- تعادل فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدف لمثله تقدم فريق القناة بهدف إسلام حليمه وتعادل أبوقير بهدف عمر إبراهيم.

الترتيب

1- وادي دجلة 60 نقطة

2- المقاولون العرب 57 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 54نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 49 نقطة

5- أسوان 48 نقطة

6- وي 44 نقطة

7- السكة الحديد 42 نقطة

8- القناة 41 نقطة

9- الترسانة 39 نقطة

10- بروكسي 38 نقطة

11- بلدية المحلة 36نقطة

12- بترول أسيوط 36 نقطة

13- الداخلية 33نقطة

14- المنصورة 30 نقطة

15- طنطا 30نقطة

16- راية 28نقطة

17- لافيينا 25نقطة

18- منتخب السويس 25 نقطة

19-ديروط 24 نقطة

20-سبورتيج 22 نقطة