نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد حكم الفيديو كوياتكوفسكي بعد الجدل في ركلة جزاء ألفاريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار قرار إلغاء ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتُسبت للأرجنتيني جوليان ألفاريز في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، موجة انتقادات واسعة، انتهت باستبعاد حكم الفيديو المساعد البولندي توماش كوياتكوفسكي من مهمة تحكيمية أوروبية جديدة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، لن يتواجد كوياتكوفسكي ضمن الطاقم الذي يقوده مواطنه سيمون مارسينياك لإدارة مباراة توتنهام وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، حيث تم تعويضه بالحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، في سابقة هي الأولى منذ مونديال قطر 2022، حيث اعتاد مارسينياك الاستعانة بكوياتكوفسكي كمساعد دائم في غرفة "الفار".

وكان كوياتكوفسكي قد شارك في اللقاء الذي جمع ريال مدريد بأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي شهد إلغاء ركلة جزاء لألفاريز بسبب لمسة مزدوجة غير مقصودة، ما أثار الكثير من الجدل.

وعلى الرغم من إصدار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا يدافع فيه عن طاقم التحكيم بعد المباراة، إلا أن استبعاد كوياتكوفسكي يُعد إشارة ضمنية إلى اتخاذ "يويفا" خطوات داخلية لحماية سمعة التحكيم، عبر إبعاد الحكام المثيرين للجدل عن المباريات الكبرى.

يُذكر أن كوياتكوفسكي سبق وأن أُبعد عن التحكيم في عام 2023 بعد أحداث مثيرة للجدل أيضًا، كان أبرزها احتساب ركلة جزاء لنادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 98 أمام نيوكاسل، ومباراة أخرى جمعت ريال سوسييداد بسالزبورغ شهدت لقطات تحكيمية مشكوك فيها.