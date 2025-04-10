نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة فرانكفورت في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة فرانكفورت ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت،، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة فرانكفورت في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: فان دي فان - أودوجي - روميرو - بورو.

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - ماديسون.

الهجوم: سون - سولانكي – جونسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

