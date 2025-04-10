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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر صحفية ان ​فيرجيل فان دايك​، نجم دفاع هولندا وقائد نادي ​ليفربول​، حسم قراره بالبقاء في "أنفيلد" لعامين اضافيين، رغم تلقيه عدة عروض من أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد الذي كان يسعى لتدعيم دفاعاته بعد اصابة إيدير ميليتاو المتكررة.

فان دايك يختار البقاء في ليفربول

وأوضحت هذه المصادر ان فان دايك اختار رفض جميع العروض المقدمة له لمواصلة مسيرته مع ليفربول، مؤكدة ان المدافع البالغ من العمر 33 عامًا توصل إلى اتفاق مبدئي مع ادارة النادي لتمديد عقده حتى صيف 2027، وان المفاوضات دخلت مراحلها النهائية لمناقشة التفاصيل الأخيرة.

ومن خلال استمراره مع ليفربول، سيتجنب فان دايك الرحيل مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى نحو 28.2 مليون يورو.