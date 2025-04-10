نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها المنعقدة بسبب أحداث القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمة

أولًا: ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

ثانيًا: التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

ثالثًا: صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

رابعًا: يطلب من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

صدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.