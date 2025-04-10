نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام العروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق العروبة بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد العروبة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد ضد العروبة مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة أمام العروبة

حراسة المرمى: المحاسنة

خط الدفاع: الصقور، بيريرا، العمري، كادش.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، اوناي.

خط الهجوم: ديابي، بنزيما، عوار.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

