نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يكسب نزاعه القضائي مع باريس ويجمد 55 مليونًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق القانوني لكيليان مبابي إنه جمَّد بشكل احترازي 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان، في مزاعم بعدم دفع مستحقات مالية للنجم الفرنسي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال باريس سان جيرمان إنه سيلجأ إلى القضاء في نزاعه بشأن الرواتب مع مبابي، بعد أن دعمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقف قائد منتخب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب يسعى للحصول على نحو 55 مليون يورو (59.52 مليون دولار) راتبًا ومكافآت يقول إنها مستحقة.

لكن بطل الدوري الفرنسي يقول إن مبابي أخلَّ بالتزاماته حين غادر النادي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقالت دلفين فيرهايدن، محامية مبابي، في مؤتمر صحافي: «سنقوم بالهجوم». وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أمرت باريس سان جيرمان العام الماضي بدفع مستحقات اللاعب، لكن الاتحاد الفرنسي قضى بعدم قبول طلب مبابي بسبب إجراء جارٍ في محكمة مدنية. ومع ذلك، لجأ الفريق القانوني لمبابي إلى محكمة باريس لتجميد 55 مليون يورو في حسابات باريس سان جيرمان.

وقال توماس كلاي، أحد الخبراء القانونيين لمبابي: «لقد حجزنا على حسابات باريس سان جيرمان بشكل وقائي بقيمة 55 مليون يورو هذا الصباح». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من باريس سان جيرمان.

وكان مبابي (26 عامًا) قد انضم إلى ريال مدريد بصفته لاعبًا حرًا من بطل فرنسا باريس سان جيرمان العام الماضي.

وقال بيير أوليفييه سور، محامٍ آخر، إنهم تقدموا بشكوى بسبب المضايقات، مدعين أن باريس سان جيرمان مارس ضغوطًا على مبابي لتمديد عقده في عام 2023، قبل عام واحد من انتهائه.

ومع ذلك، فإن بطل الدوري الفرنسي يرى أن عقد مبابي «تم تعديله قانونيًا»، وأن المهاجم تراجع عن التزاماته عندما غادر النادي الباريسي للانضمام إلى ريال مدريد.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لـ«رويترز» يوم الخميس: «القضية مرتبطة بنا بشكل غير مباشر فقط فيما يتعلق بالمتأخرات المحتملة للدفع».