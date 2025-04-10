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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن خيبة أمله وصدمته الكبيرة عقب خسارة الفريق للمواجهة الماضية أمام الشمال وخسارة صدارة الدوري القطري لصالح السد.

جالتييه: الخسارة أمام الشمال هي الأسوأ خلال مسيرتي التدريبية

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العربي غدًا الجمعة، في الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة من الدوري:"تحدثت كثيرا عن المباراة الماضية والتي شكلت صدمة كبيرة للجميع هنا حيث لم نتوقع أن يقدم الفريق هذا الأداء الهزيل، طالب الجميع تفسير ماحدث ولكن في بعض الأحيان لا تجد تفسير لما يحدث، لم أكن أتخيل يوما أن فريقي يمكن أن يظهر بهذا المستوى".

وأضاف:"يعتقد الجميع أن السد سيفوز بالدوري، بالطبع كل شي جائز والسد في مقدمة الدوري ولكن لا يوجد شيء مضمون حتى الآن وبالتأكيد قد يتعثر السد كما تعثرنا وتنقلب الموازين في الدوري".

وتابع:"لم نتحمل الضغط حينما كنا الأفضل ولا أصدق أن اللاعبين لم يكونوا متحمسين لمواجهة الشمال ولكن أعتقد أن الضغط الكبير ونحن في الصدارة كان السبب الكبير في الصورة التي ظهرنا بها خلال المباراة".

وأكد: "انتظر ردة فعل قوية من اللاعبين المحليين بالإضافة لقادة الفريق والمحترفون، أقدم رسالتي من خلال هذا المؤتمر للاعبين وهذا ما سأقوله لهم أيضا في غرفة الملابس أن مباراة الشمال هي أكبر خيبة أمل لي خلال مسيرتي التدريبية بالكامل".

وقال جالتييه:"مصيرنا لم يعد بأيدينا حاليا مع الخسارة وتصدر السد للدوري، ليس لدي الكثير لأقوله عن هذه الخسارة، استقبلنا هدفين أمام الشمال في 7 دقائق فقط من خطأين دفاعيين واضحين ومن بعدها أعتقد أن المباراة توقفت في أذهان اللاعبين وبكل أسف لم يدرك الجميع أن المباراة عبارة عن 90 دقيقة كاملة وقد تستمر لوقت أطول ولم يكن للاعبين ردة فعل بكل أسف ولاحظت الأمر على اللاعبين داخل الملعب وهذا ما جعلني أتساءل.. مالذي يدور في أذهان اللاعبين؟"

واختتم جالتييه حديثه قائلا:"صدقوني اللاعبون يعلمون أنني غاضب ولدي قناعة بأنهم لم يتعمدوا الخسارة، لكن الضغط تغلب عليهم وهذا أمر محير بالنسبة لي، لأن لدينا لاعبين أصحاب خبرة وتجربة، لم نكن نلعب للهروب من الهبوط بل كنا نلعب على اللقب، هذا النوع من الضغط يجب أن يكون إيجابيا. ومع ذلك لم نحسن التعامل معه".

من جانبه عبر بسام الراوي مدافع الفريق عن حزنه الشديد وعدم رضا الجميع عن المستوى الذي ظهر به الفريق في مواجهة الشمال بالجولة الماضية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة العربي.

وافتتح بسام الراوي تصريحاته قائلا:"بالطبع خسارة الشمال كانت قاسية علينا جميعا في نادي الدحيل بعدما كنا في الصدارة وقريبين من الفوز باللقب ولكن الفريق لم يكن جاهزا لهذه المواجهة ولم يظهر الجميع بالحالة الفنية المطلوبة".

وأضاف الراوي:"علينا التركيز على مباراة العربي والدوري مازال مستمرا ويتبقى جولتين على النهاية وعلينا تغيير الصورة التي ظهرنا عليها جميعا خلال مواجهة الشمال".

واختتم الراوي تصريحاته قائلا:"كما ذكرت الدوري لم ينته بعد وقد تتغير الأمور في أي لحظة وعلينا التركيز على مواجهة العربي ولايوجد لدينا بديل سوى الفوز بالمباراة من أجل التمسك بأمل الفوز بالدوري حتى النهاية".